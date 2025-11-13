СМИ: Германия изменит систему помощи украинским беженцам, прибывшим после 1 апреля

Украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемые "бюргергельд", помощь, которую оказывают тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

О соответствующей договоренности правительственной коалиции узнало издание Bild, передает "Европейская правда".

Речь идет об изменении правового статуса новоприбывших украинцев. В частности, все украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут рассматриваться как искатели убежища – и будут получать соответственно меньшие выплаты.

Это знаменует собой конец, после почти четырех лет, особого статуса для беженцев из охваченной войной страны.

Первоначальный план заключался в том, чтобы задним числом лишить украинцев права на получение социальных выплат. Однако это вызвало сопротивление со стороны муниципалитетов и земель. Причиной называли сложность процедур.

Влиятельный член коалиции сказал изданию: "Бюрократические усилия были бы слишком большими, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это не стоит усилий. Единственное, что важно – это то, что мы с этим разобрались".

Сейчас в Германии проживает 1,1 миллиона украинцев. Они получают 563 евро в месяц в виде базовой помощи (для одиноких лиц). Государство также покрывает расходы на аренду жилья, отопление и тому подобное. В отличие от этого, Закон о помощи искателям убежища предусматривает 196 евро на личные нужды и 245 евро на основные расходы (еда, одежда). Вместе это составляет 441 евро в месяц.

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о внесении изменений в свое коалиционное соглашение, поскольку сравнительно мало украинцев имеют работу в Германии.

Есть надежда, что соглашение будет мотивировать больше украинцев к трудоустройству.

В сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о присвоении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18-22 лет.

Одно из исследований свидетельствует, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

