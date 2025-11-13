Міністр економіки Швейцарії вирушив у США на торговельні переговори
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін має зустрітися з торговим представником США Джеймісоном Гріром для проведення торгових переговорів у четвер, 13 листопада.
Про це пише Reuters із посиланням на швейцарський уряд, передає "Європейська правда".
Швейцарія намагається домогтися зниження імпортних мит у розмірі 39% на свої товари, які Трамп ввів у серпні, а співрозмовник агентства повідомив, що угода вже близька.
Пармелін вилетів до Вашингтона разом з Гелен Будлігер-Артіеда, головою Державного секретаріату з економічних питань (SECO).
Швейцарський уряд не надав додаткових подробиць про переговори, що тривають.
Пармелін назвав "дуже конструктивною" розмову, яку вони провели з Гріром під час відеодзвінка минулого тижня.
Після того, як президент США Дональд Трамп вдарив по Швейцарії митами – деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.
Водночас в останні тижні американські та швейцарські посадовці оптимістично оцінюють торговельні перемовини.
10 листопада ЗМІ повідомляли, що Швейцарія начебто близька до укладання угоди про встановлення 15-відсоткового тарифу на свій експорт до США.
А Трамп, своєю чергою, заявив, що США працюють зі Швейцарією над угодою про зниження 39%-ї митної ставки.