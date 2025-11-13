Министр экономики Швейцарии отправился в США на торговые переговоры

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин должен встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром для проведения торговых переговоров в четверг, 13 ноября.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на швейцарское правительство, передает "Европейская правда".

Швейцария пытается добиться снижения импортных пошлин в размере 39% на свои товары, которые Трамп ввел в августе, а собеседник агентства сообщил, что соглашение уже близко.

Пармелин вылетел в Вашингтон вместе с Гелен Будлигер-Артиеда, главой Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Швейцарское правительство не предоставило дополнительных подробностей о продолжающихся переговорах.

Пармелин назвал "очень конструктивной" беседу, которую они провели с Гриром во время видеозвонка на прошлой неделе.

После того, как президент США Дональд Трамп ударил по Швейцарии пошлинами, некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

В то же время в последние недели американские и швейцарские чиновники оптимистично оценивают торговые переговоры.

10 ноября СМИ сообщали, что Швейцария якобы близка к заключению соглашения об установлении 15-процентного тарифа на свой экспорт в США.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что США работают со Швейцарией над соглашением о снижении 39%-ной таможенной ставки.