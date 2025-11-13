Глава Мінкульту Литви вважає проблемою присутність "Зорі Німану" в коаліції

Новопризначена міністерка культури Литви Вайда Алекнавічене вважає, що присутність партії "Зоря Німану" в керівній коаліції є проблемою.

Про це вона сказала в ефірі LRT, передає "Європейська правда".

Ця заява стала відхиленням від її попередньої позиції, адже раніше міністерка заявляла, що хоче "залишатися нейтральною" в цьому питанні.

"Я волію залишатися нейтральною, тому що це пов'язано з моєю посадою", – сказала вона.

Однак коли її запитали про те саме у середу, 12 листопада, новопризначена міністерка зазначила, що вважає присутність партії "Зоря Німану" в парламентській коаліції Литви проблемою.

Також вона запевнила культурну спільноту Литви, що в її команді "не буде жодної людини з "Зорі Німану".

Варто зауважити, що Алекнавічене вже номінували на посаду глави Міністерства культури Литви. Вона навіть отримала схвалення президента Гітанаса Науседи, але перед складанням присяги подала у відставку після того, як соціал-демократи погодились передати міністерство партії "Зоря Німану".

Її висуванець Ігнатас Адомавічюс пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.

7 листопада Соціал-демократична партія Литви вирішила висунути на посаду міністра культури, яка тривалий час була вакантною, Алекнавічене. 11 листопада вона склала присягу у Сеймі.