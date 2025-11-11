У Сеймі Литви склали присяги нові міністри культури та оборони

У вівторок, 11 листопада, у Сеймі Литви склали присягу призначена міністерка культури Вайда Алекнавічене та Робертас Каунас, який очолить Міністерство оборони.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа підписав у понеділок, 10 листопада, указ про призначення обох кандидатів від Соціал-демократичної партії на посади міністрів.

Наступного дня, 11 листопада, у Сеймі Литви Алекнавічене та Каунас склали присягу.

Пізніше цього ж дня у Міністерстві оборони відбудеться офіційна церемонія з нагоди зміни міністра, де Довіле Шакалієне, яка раніше очолювала оборонне відомство, передасть прапор міністерства Каунасу і вручить йому регалії влади.

Нагадаємо, 7 листопада Соціал-демократична партія Литви вирішила висунути на посаду міністра культури, яка тривалий час була вакантною, депутатку Сейму Вайду Алекнавічене.

Алекнавічене вже номінували на посаду глави Міністерства культури Литви. Вона навіть отримала схвалення президента Гітанаса Науседи, але перед складанням присяги подала у відставку після того, як соціал-демократи погодились передати міністерство партії "Зоря Німану".

Її висуванець Ігнатас Адомавічюс пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.

А Каунаса призначили після того, як 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.