Глава Минкульта Литвы считает проблемой присутствие "Зари Немана" в коалиции

Новоназначенный министр культуры Литвы Вайда Алекнавичене считает, что присутствие партии "Заря Немана" в правящей коалиции представляет проблему.

Об этом она сказала в эфире LRT, передает "Европейская правда".

Это заявление стало отклонением от ее предыдущей позиции, ведь ранее министр заявляла, что хочет "оставаться нейтральной" в этом вопросе.

"Я предпочитаю оставаться нейтральной, потому что это связано с моей должностью", – сказала она.

Однако когда ее спросили о том же в среду, 12 ноября, новоназначенный министр отметила, что считает присутствие партии "Заря Немана" в парламентской коалиции Литвы проблемой.

Также она заверила культурное сообщество Литвы, что в ее команде "не будет ни одного человека из "Зари Немана".

Стоит заметить, что Алекнавичене ранее уже номинировали на должность главы Министерства культуры Литвы. Она даже получила одобрение президента Гитанаса Науседы, но перед принятием присяги подала в отставку после того, как социал-демократы согласились передать министерство партии "Заря Немана".

Ее выдвиженец Игнатас Адомавичюс пробыл в должности всего неделю и подвергся публичной критике.

7 ноября Социал-демократическая партия Литвы решила выдвинуть на должность министра культуры, которая долгое время была вакантной, Алекнавичене. 11 ноября она приняла присягу в Сейме.