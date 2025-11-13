Данська міністерка: ЄС обговорить різні варіанти підтримки України, окрім репараційної позики

Міністри економіки країн ЄС мають наміри обговорити, які ще варіанти фінансування України, окрім репараційної позики, можна забезпечити.

Про це заявила міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає "Європейська правда".

"Я думаю, що ми повинні обговорити в цілому, як найкраще підтримати Україну і як ми можемо мобілізувати якомога більше коштів для України. Тож ми, звичайно, відкриті для пошуку найкращого шляху вперед", – сказала вона.

За її словами, на прохання лідерів ЄС під час останнього саміту, міністри обговорять, які можуть бути варіанти фінансування для України.

"Чесно кажучи, мені все ще здається, що найкращим варіантом був би репараційний кредит, але ми будемо обговорювати це сьогодні, а також їхню роботу над вирішенням різних питань, які можуть бути з цим пов'язані", – сказала Лосе.

"Це природно, що ми обговорюємо і вивчаємо різні варіанти, а також, звичайно, труднощі, пов'язані з будь-яким з цих варіантів, але я залишаюся оптимісткою, що Європа в цілому буде твердо стояти за Україну і підтримувати її стільки часу, скільки буде потрібно", – додала вона.

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для його понівеченої війною економіки, щоб продовжувати боротьбу з Москвою.

Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 мільярдів євро – більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, – без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.