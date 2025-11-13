Білорусь погрожує санкціями водіям вантажівок Литви, які не заїхали на стоянки

Білорусь повідомила, що перевезла понад тисячу литовських вантажівок, які застрягли після закриття кордону, на спеціальні стоянки поблизу пунктів пропуску, а понад дві сотні водіїв наразі розшукуються – їм погрожують санкціями.

Про це білоруському агентству БЕЛТА повідомив Державний митний комітет країни, передає "Європейська правда".

У той час як Литва шукає рішення для повернення вантажівок, які застрягли в Білорусі, Мінськ оголосив, що 1045 з них вже перевезені до призначених паркувальних майданчиків, а ще 220 водіїв розшукуються.

"Литовські вантажівки, що залишилися в Білорусі, виїзд яких до Литви заборонений з 10 листопада до відкриття Литвою кордону з Білоруссю, були перевезені в безпечні місця", – повідомив Державний митний комітет Білорусі.

Зазначається, що вантажівки перевезли на стоянки поблизу кордону з Литвою: 102 поблизу Каменного Лога, 166 поблизу Бенекайняй, 348 поблизу Котловки та 429 поблизу Береставця, а їхнім водіям дозволено виїхати з Білорусі.

Також Державний митний комітет Білорусі заявив, що понад 220 литовських вантажівок, 140 з яких припарковані на дорогах поблизу пунктів пропуску, будуть піддані максимальним адміністративним санкціям, якщо їхні водії не виконають зобов'язання переїхати до призначених місць.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

В асоціації перевізників у зв’язку з цим заявили, що допускають акції протесту у Литві.

Прем’єрка Інга Ругінене зі свого боку наголошує, що від уряду лунали досить чіткі сигнали про можливість закриття кордону, і перевізники мали розуміти, що продовження роботи стає ризиковим.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.