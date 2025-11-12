Литва заявила, що Білорусь відмовилася відкрити кордон для повернення вантажівок

Радник прем'єр-міністерки Литви Ігнас Добровольскас заявив, що Білорусь знову відмовилася відкрити свої прикордонні пости і дозволити вантажівкам, зареєстрованим у Литві, повернутися.

Про це він сказав вранці у середу, 12 листопада, пише LRT, передає "Європейська правда".

Добровольскас заявив, що Литва отримала відповідь від командира білоруської прикордонної служби на лист країни.

"Домовленості про відкриття евакуаційного коридору для литовських і європейських перевізників досягнуто не було, і наші компанії продовжують залишатися заручниками", – сказав він.

Радник прем'єр-міністерки Литви наголосив, що Білорусь повинна припинити гібридну атаку на авіацію та безпеку литовських громадян.

"Ми дбаємо про безпеку литовських та європейських компаній, але рішення спочатку повинні бути прийняті білоруською стороною", – сказав він.

Нагадаємо, також 11 листопада самопроголошений президент Білорусі Лукашенко доручив своєму МЗС провести переговори з Литвою щодо питання кордону.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що виступає проти переговорів з Білоруссю.

Також Литва звернулася до Єврокомісії у зв’язку зі становищем литовських перевізників, які не встигли виїхати з Білорусі та потрапили під контрзаходи Мінська у відповідь на закриття кордону Литвою.