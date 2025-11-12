Литва отримала від Білорусі запрошення поговорити про ситуацію з кордоном

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене сказала, що литовська сторона отримала від Білорусі формальну пропозицію провести переговори щодо ситуації на спільному кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ругінене сказала під час спілкування з журналістами в середу, що з Білорусі надійшов лист про початок переговорів щодо кордону, рух через якого обмежений на тлі ситуації з метеозондами.

"Ми розглянемо цього листа й ухвалимо відповідні рішення", – сказала вона.

Глава уряду Литви відмовилась прямо говорити про те, чи прийме пропозицію Білорусі про переговори, назвавши закриття кордону відповіддю на гібридну атаку Мінська.

"Ми бачимо позитивні ознаки, але маємо переконатися, що це дійсно так. Як тільки переконаємося, одразу відкриємо кордони і дозволимо рух. Кордони закриті для того, щоб стримати гібридну атаку", – сказала Ругінене.

Нагадаємо, також 11 листопада самопроголошений президент Білорусі Лукашенко доручив своєму МЗС провести переговори з Литвою щодо питання кордону.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що виступає проти переговорів з Білоруссю.

Також Литва звернулася до Єврокомісії у зв’язку зі становищем литовських перевізників, які не встигли виїхати з Білорусі та потрапили під контрзаходи Мінська у відповідь на закриття кордону Литвою.