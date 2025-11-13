Беларусь угрожает санкциями водителям грузовиков Литвы, которые не заехали на стоянки

Беларусь сообщила, что перевезла более тысячи литовских грузовиков, которые застряли после закрытия границы, на специальные стоянки вблизи пунктов пропуска, а более двухсот водителей в настоящее время разыскиваются – им грозят санкции.

Об этом белорусскому агентству БЕЛТА сообщил Государственный таможенный комитет страны, передает "Европейская правда".

В то время как Литва ищет решение для возвращения грузовиков, застрявших в Беларуси, Минск объявил, что 1045 из них уже перевезены на назначенные парковочные площадки, а еще 220 водителей разыскиваются.

"Литовские грузовики, оставшиеся в Беларуси, выезд которых в Литву запрещен с 10 ноября до открытия Литвой границы с Беларусью, были перевезены в безопасные места", – сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Отмечается, что грузовики перевезли на стоянки вблизи границы с Литвой: 102 вблизи Каменного Лога, 166 вблизи Бенекайняй, 348 вблизи Котловки и 429 вблизи Береставца, а их водителям разрешено выехать из Беларуси.

Также Государственный таможенный комитет Беларуси заявил, что более 220 литовских грузовиков, 140 из которых припаркованы на дорогах вблизи пунктов пропуска, будут подвергнуты максимальным административным санкциям, если их водители не выполнят обязательства переехать в назначенные места.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

В ассоциации перевозчиков в связи с этим заявили, что допускают акции протеста в Литве.

Премьер-министр Инга Ругинене со своей стороны подчеркивает, что от правительства поступали достаточно четкие сигналы о возможности закрытия границы, и перевозчики должны были понимать, что продолжение работы становится рискованным.

12 ноября Литва заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.