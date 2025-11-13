В МЗС потролили Орбана "зеброю" за його наїзд на Україну через корупцію

В МЗС назвали останні заяви угорського прем'єра Віктора Орбана про Україну "лекціями про корупцію" від політика, самого причетного до корупційних скандалів, і нагадали про резонансний скандал із зебрами в Угорщині.

Відповідну реакцію в Х розмістив речник МЗС Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

Тихий коментував останні дописи Орбана у соцмережах з приводу корупційного скандалу в Україні, де той розповідає про "воєнну мафію", пов'язану з президентом Зеленським і закликає Брюссель припинити витрачати гроші на Україну.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", – написав він.

Речник МЗС проілюстрував свою відповідь відредагованим фото Орбана, де угорський прем'єр зображений у костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Це є відсилкою до нещодавнього корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі Орбана, де, як з'ясували журналісти, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.

Наприкінці вересня демонстранти влаштували протест біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри.