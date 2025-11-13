В МИД потроллили Орбана "зеброй" за его наезд на Украину из-за коррупции

В МИД назвали последние заявления венгерского премьера Виктора Орбана об Украине "лекциями о коррупции" от политика, самого причастного к коррупционным скандалам, и напомнили о резонансном скандале с зебрами в Венгрии.

Соответствующую реакцию в Х разместил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передает "Европейская правда".

Тихий комментировал последние посты Орбана в соцсетях по поводу коррупционного скандала в Украине, где тот рассказывает о "военной мафии", связанной с президентом Зеленским, и призывает Брюссель прекратить тратить деньги на Украину.

"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", – написал он.

Тихий проиллюстрировал свой ответ отредактированным фото Орбана, где венгерский премьер изображен в костюме с принтом, напоминающим зебру.

Это отсылка к недавнему коррупционному скандалу в Венгрии вокруг дачи Орбана, где, как выяснили журналисты, есть частный зоопарк с экзотическими животными, в том числе зебрами.

В конце сентября демонстранты устроили протест у ворот комплекса, держа плакаты с антиправительственными лозунгами и воздушными шарами в виде зебры.