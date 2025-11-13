Орбан розповідає угорцям про "воєнну мафію" в Україні на тлі справи Міндіча

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан слідом за своїм міністром закордонних справ відреагував на останній корупційний скандал в Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Facebook.

Коментуючи останні розвідування корупції в Україні, Орбан заявляє про "українську військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським".

"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", – стверджує угорський прем'єр.

У зв'язку з цим він повторив, що не збирається відправляти гроші угорського народу в Україну, натомість похизувався нещодавно затвердженими виплатами угорським сім'ям.

"І після цього ми тим більше не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", – заявив Орбан.

Перед цим глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну".

Як повідомлялося, в рамках розгляду справи сторона обвинувачення заявляла, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова, коли той перебував на посаді.

Представник САП зокрема зазначив, що успішна організація Міндіча залежала від його особистих звʼязків з Умєровим, Галущенком та інших високопосадовців, з якими він організовував приватні зустрічі у своїй квартирі.

Завдяки сприянню цих осіб Міндіч та його підприємства отримували гроші, а посадовці, зокрема ексміністр енергетики Галущенко, – заступництво Міндіча перед Зеленським.