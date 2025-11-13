Суд почне розглядати апеляцію Саркозі на вирок у "лівійській справі" в березні

Апеляція колишнього президента Франції Ніколя Саркозі на обвинувальний вирок за злочинну змову, пов'язану з незаконним фінансуванням Лівією його успішної президентської кампанії 2007 року, буде розглядатися з 16 березня по 3 червня.

Про це повідомив у четвер апеляційний суд Парижа, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Саркозі вийшов з в'язниці цього тижня після того, як суд постановив, що він не повинен відбувати тюремне ув'язнення до розгляду апеляції, всупереч початковому рішенню. Тепер він намагатиметься скасувати п'ятирічний вирок, винесений у вересні.

"Правда переможе. Це факт, якого нас вчить життя", – написав Саркозі в мережі X після повернення додому.

Саркозі був визнаний винним у змові з метою отримання коштів для своєї президентської кампанії 2007 року від покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Ув'язнення колишнього лідера консерваторів, який був президентом з 2007 по 2012 рік, стало приголомшливим падінням для політика, який колись підкорював світову арену.

Нагадаємо 25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.