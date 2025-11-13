Суд начнет рассматривать апелляцию Саркози на приговор по "ливийскому делу" в марте

Апелляция бывшего президента Франции Николя Саркози на обвинительный приговор за преступный сговор, связанный с незаконным финансированием Ливией его успешной президентской кампании 2007 года, будет рассматриваться с 16 марта по 3 июня.

Об этом сообщил в четверг апелляционный суд Парижа, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Саркози вышел из тюрьмы на этой неделе после того, как суд постановил, что он не должен отбывать тюремное заключение до рассмотрения апелляции, вопреки первоначальному решению. Теперь он будет пытаться отменить пятилетний приговор, вынесенный в сентябре.

"Правда победит. Это факт, которому нас учит жизнь", – написал Саркози в сети X после возвращения домой.

Саркози был признан виновным в сговоре с целью получения средств для своей президентской кампании 2007 года от покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Заключение бывшего лидера консерваторов, который был президентом с 2007 по 2012 год, стало ошеломляющим падением для политика, который когда-то покорял мировую арену.

Напомним, 25 сентября суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" – относительно принятия средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Суд постановил, что Саркози должен отбыть 5 лет заключения.