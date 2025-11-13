Суд ЄС заборонив продавати безалкогольний напій під назвою "джин"

Суд Європейського Союзу постановив, що безалкогольний напій не може продаватися як джин.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Справа стосувалася напою, що продавався під назвою Virgin Gin Alkolholfrei.

Суд постановив, що така назва порушує закон ЄС, згідно з яким джин повинен вироблятися з етилового спирту та ягід ялівцю, а його мінімальна міцність за об'ємом повинна становити 37,5%.

Закон має на меті захистити виробників джину від конкуренції, а споживачів – від плутанини.

Рішення щодо джина з'явилося в той час, коли рослинні м'ясні продукти готуються до потенційної боротьби за маркування, залежно від того, чи пройде суперечливий "заборона вегетаріанських бургерів" міжінституційні переговори.

Зокрема нещодавно більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт щодо заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" тощо у найменуваннях вегетаріанських замінників м’ясних продуктів.

Раніше заборону "м’ясних" назв для вегетаріанських продуктів зібрались впровадити у Франції.

Водночас Суд ЄС вважає, що веганські сосиски та бургери мають таке ж право на свої назви, як і їхні м'ясні аналоги.