Суд ЕС запретил продавать безалкогольный напиток под названием "джин"

Суд Европейского Союза постановил, что безалкогольный напиток не может продаваться как джин.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Дело касалось напитка, который продавался под названием Virgin Gin Alkolholfrei.

Суд постановил, что такое название нарушает закон ЕС, согласно которому джин должен производиться из этилового спирта и ягод можжевельника, а его минимальная крепость по объему должна составлять 37,5%.

Закон направлен на защиту производителей джина от конкуренции, а потребителей – от путаницы.

Решение по джину появилось в то время, когда растительные мясные продукты готовятся к потенциальной борьбе за маркировку, в зависимости от того, пройдет ли спорный "запрет вегетарианских бургеров" межинституциональные переговоры.

В частности, недавно большинство депутатов Европарламента поддержали проект о запрете использования названий "стейк", "колбаса" и т. п. в наименованиях вегетарианских заменителей мясных продуктов.

Ранее запрет "мясных" названий для вегетарианских продуктов собрались ввести во Франции.

В то же время Суд ЕС считает, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.