У Британії закликають Стармера звільнити причетних до поширення чуток про "змову"

Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд закликав прем’єр-міністра країни Кіра Стармера звільнити всіх помічників з Даунінг-стріт, відповідальних за анонімні звинувачення у змові проти керівництва.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Мілібенд, який очолював Лейбористську партію з 2010 по 2015 рік, заявив у четвер, 13 листопада, що, на його думку, Стармер звільнить усіх, хто причетний до поширення чуток у ЗМІ проти міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга.

Міністр енергетики визнав, що звинувачення у змові, які широко приписують союзникам Стармера, сприяли "кільком поганим дням" для уряду.

"Їх слід звільнити. Я знаю, що прем'єр-міністр захоче з'ясувати, хто ця людина, і позбудеться її, якщо зможе її знайти", – сказав він.

Як стверджує співрозмовник агентства, Стармер висловив своє співчуття щодо цього інциденту під час короткої телефонної розмови зі Стрітінгом ввечері 12 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада низка ЗМІ поширили інформацію щодо того, що прихильники Стармера приватно звинуватили Стрітінга в змові з метою замінити прем'єр-міністра.

Британський міністр своєю чергою заявив, що це "абсолютно безглузде повідомлення, не в останню чергу тому, що це неправда".