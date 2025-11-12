ЗМІ: у Лейбористській партії назріває заколот проти Стармера

У Лейбористській партії Великої Британії союзники Кіра Стармера звинуватили міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга у спробі "замінити" прем'єр-міністра.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, прихильники Стармера приватно звинуватили міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга в змові з метою замінити прем'єр-міністра, визнаючи його ослаблене становище після місяців бунтів у Лейбористській партії та стійко низьких рейтингів.

Вони стверджують, що будь-яка спроба усунути Стармера може спричинити шок на ринку та підірвати фінанси уряду.

Речник Стрітінга назвав твердження про те, що міністр прагне зайняти місце Стармера, "категорично неправдивими".

Інший посадовець зазначив, що Даунінг-стріт перейшла в "режим бункера" і розпочала "круговий розстріл".

За словами обізнаного співрозмовника, протягом минулого тижня команда прем'єр-міністра отримала нову інформацію, яка свідчила про те, що Стрітінг активно готував переворот. Речник Стрітінга знову заперечив ці звинувачення.

Обмін думками між прихильниками Стармера і Стрітінга відбувається на тлі підготовки уряду до оприлюднення бюджету 26 листопада, який, за попередженням міністра фінансів Рейчел Рівз, буде складним.

Вони припускають, що посадовці Даунінг-стріт вже стурбовані тим, що план витрат – включно із потенційним скасуванням обіцянок партії не підвищувати загальні податки – може спричинити загрозу лідерству.

Як стверджують співрозмовники, прихильники прем'єра нещодавно провели зустріч з інвесторами, на якій їм було сказано, що будь-які альтернативи Стармеру і Рівзу призведуть до значного зростання дохідності державних облігацій, що може загрожувати подальшою дестабілізацією фінансів уряду.

Бюджет, який Рівз має представити наприкінці цього місяця, як очікується, стане випробуванням для обіцянки партії не підвищувати податок на доходи, що, на думку деяких прихильників Стармера, може поставити під загрозу його позицію. Ця обіцянка була центральною в передвиборчій програмі, яка допомогла Лейбористській партії прийти до влади вперше за 14 років.

Варто зауважити, що міграційне питання також викликає критику Стармера. Зокрема нещодавно, коли стало відомо, що британська поліція розшукує другого іноземного злочинця, якого випадково звільнили з в'язниці, ця помилка викликала бурхливі дебати в Палаті громад.

Тоді Джеймс Картлідж з Консервативної партії п'ять разів запитував віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі, чи може він запевнити громадськість, що після справи Кебату жоден шукач притулку не був випадково звільнений.

Леммі, який заміняв Стармера на щотижневій сесії запитань до прем'єр-міністра, відмовився відповідати, в якийсь момент сказавши Картліджу: "Візьми себе в руки, чоловіче".

Зрештою, звільнений пізніше сам здався.

Це сталося після того, як випадково звільнили з в'язниці Хадуша Герберсласі Кебату, який був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.