Британський міністр відкинув чутки в ЗМІ про намір "замінити" Стармера

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що будь-які розмови про те, що він намагається "кинути виклик" прем'єр-міністру Кіру Стармеру, не відповідають дійсності.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

На тлі того, що низка ЗМІ поширили інформацію щодо того, що прихильники Стармера приватно звинуватили Стрітінга в змові з метою замінити прем'єр-міністра, британський міністр заявив, що це "абсолютно безглузде повідомлення, не в останню чергу тому, що це неправда".

"Я не збираюся вимагати відставки прем'єр-міністра. Я підтримую прем'єр-міністра. Я роблю це з того часу, як він був обраний лідером Лейбористської партії", – наголосив Стрітінг.

Такі заяви з’явилися на тлі підготовки уряду до оприлюднення бюджету 26 листопада, який, за попередженням міністра фінансів Рейчел Рівз, буде складним.

Бюджет, який Рівз має представити наприкінці цього місяця, як очікується, стане випробуванням для обіцянки партії не підвищувати податок на доходи, що, на думку деяких прихильників Стармера, може поставити під загрозу його позицію.

Ця обіцянка була центральною в передвиборчій програмі, яка допомогла Лейбористській партії прийти до влади вперше за 14 років.

Варто зауважити, що міграційне питання також викликає критику Стармера. Зокрема нещодавно, коли стало відомо, що британська поліція розшукує другого іноземного злочинця, якого випадково звільнили з в'язниці, ця помилка викликала бурхливі дебати в Палаті громад.

Тоді Джеймс Картлідж з Консервативної партії п'ять разів запитував віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі, чи може він запевнити громадськість, що після справи Кебату жоден шукач притулку не був випадково звільнений.

Леммі, який заміняв Стармера на щотижневій сесії запитань до прем'єр-міністра, відмовився відповідати, в якийсь момент сказавши Картліджу: "Візьми себе в руки, чоловіче".

Зрештою, звільнений пізніше сам здався.

Це сталося після того, як випадково звільнили з в'язниці Хадуша Герберсласі Кебату, який був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.