В Британии призывают Стармера уволить причастных к распространению слухов о "заговоре"

Министр энергетики Великобритании Эд Милибенд призвал премьер-министра страны Кира Стармера уволить всех помощников с Даунинг-стрит, ответственных за анонимные обвинения в заговоре против руководства.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Милибенд, который возглавлял Лейбористскую партию с 2010 по 2015 год, заявил в четверг, 13 ноября, что, по его мнению, Стармер уволит всех, кто причастен к распространению слухов в СМИ против министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Министр энергетики признал, что обвинения в заговоре, которые широко приписывают союзникам Стармера, способствовали "нескольким плохим дням" для правительства.

"Их следует уволить. Я знаю, что премьер-министр захочет выяснить, кто этот человек, и избавится от него, если сможет его найти", – сказал он.

Как утверждает собеседник агентства, Стармер выразил свое сочувствие по поводу этого инцидента во время короткого телефонного разговора со Стритингом вечером 12 ноября.

Напомним, 12 ноября ряд СМИ распространили информацию о том, что сторонники Стармера частным образом обвинили Стритинга в заговоре с целью заменить премьер-министра.

Британский министр в свою очередь заявил, что это "абсолютно нелепое сообщение, не в последнюю очередь потому, что это неправда"