Єврокомісія: корупційний скандал показав, що антикорупційні органи в Україні працюють

Розслідування корупційної діяльності та розкриття корупційних схем посадовців означає, що антикорупційні органи в Україні працюють.

Таку оцінку висловив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє у четвер, 13 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

У Єврокомісії вважають, що викриття корупціонерів в Україні є ознакою функціонування у державі антикорупційних органів.

"Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи", – заявив Мерсьє.

Він підкреслив, що "боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета з питань розширення".

"Боротьба з корупцією є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права", – додав речник.

За його словами, роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, має бути захищеною.

"Комісія продовжить моніторинг ситуації", – повідомив Гійом Мерсьє.

Нагадаємо, 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Германа Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Зазначимо, після цього міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

А єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.

Тим часом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.