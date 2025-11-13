Данія: ЄС продовжить підтримку України попри скандал з корупцією в енергетиці

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає "Європейська правда".

Представницю головуючої в Раді ЄС Данії запитали, чи не похитне останній корупційний скандал в Україні довіру міністрів перед обговоренням питання репараційної позики Україні.

"Україні доведеться постійно працювати над реформами, над зміцненням усіх частин свого суспільства, що також стосується і антикорупційної його частини. Але не має бути жодних сумнівів: сильна європейська підтримка – на боці України", – заявила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Євросоюзі висловлюють занепокоєння через скандал з корупцією в енергетиці в Україні, оскільки цим неодмінно скористаються противники України.

Раніше речник уряду Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.