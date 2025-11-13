Еврокомиссия: коррупционный скандал показал, что антикоррупционные органы в Украине работают

Расследование коррупционной деятельности и раскрытие коррупционных схем чиновников означает, что антикоррупционные органы в Украине работают.

Такую оценку высказал представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье в четверг, 13 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

В Еврокомиссии считают, что разоблачение коррупционеров в Украине является признаком функционирования в государстве антикоррупционных органов.

"Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы", – заявил Мерсье.

Он подчеркнул, что "борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета по вопросам расширения".

"Борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, которая стремится вступить в ЕС. Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", – добавил спикер.

По его словам, роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, должна быть защищена.

"Комиссия продолжит мониторинг ситуации", – сообщил Гийом Мерсье.

Напомним, 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Германа Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Отметим, после этого министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.

А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке Европейского Союза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.