Глава МЗС Угорщини закликав ЄС припинити фінансувати Україну через корупцію

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.

"Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу...", – написав він, поширивши статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці.

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – заявив Сійярто.

При цьому угорський міністр запевний, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".

"Звичайно, у випадку уряду, який підтримує Брюссель і є союзником України, ситуація була б іншою...", – додав він, натякаючи на майбутні вибори, на яких "Фідес" може програти опозиційній "Тисі".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Уряд Німеччини продовжує довіряти Україні на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, але буде уважно стежити за розвитком подій.

У Фінляндії раніше теж казали, що корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Києву.