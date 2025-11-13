ЄСПЛ присудив компенсацію польці, яка боялась зробити аборт на батьківщині

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) став на бік громадянки Польщі, яка вимагала компенсації через те, що вона зробила аборт за кордоном, побоюючись наслідків такого кроку на батьківщині.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому в четвер рішенні ЄСПЛ.

Скаргу до ЄСПЛ подала мешканка Кракова на імʼя А.Р., яка у 2020 році – на момент була вагітна. Обстеження підтвердили, що в її плоду було генетичне захворювання.

Але полька побоювалась наслідків ухваленого Конституційним трибуналом рішення про суттєве обмеження підстав для аборту, тому вирішила зробити аборт у приватній клініці в Нідерландах.

Скарга, яку вона подала, стосувалася передбачуваного порушення двох статей Європейської конвенції з прав людини: про заборону катувань і такого, що принижує гідність, поводження (стаття 3), і про право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8).

ЄСПЛ став на бік А.Р. за статтею 8, визнавши, що втручання органів влади в здійснення права та приватне життя "є неприпустимим, за винятком випадків, передбачених законом і необхідних у демократичному суспільстві".

Суд зобов'язав виплатити жительці Кракова протягом трьох місяців з моменту набуття рішенням законної сили 1495 євро за майнову шкоду та 15 тисяч євро за немайнову шкоду.

Це не перший подібний позов, який подають до Європейського суду з прав людини, і в попередніх випадках він також ставав на бік позивачів, визнаючи втручання у приватне життя.

Питання абортів стало темою внутрішньої політичної боротьби в Польщі, де у жовтні 2020 року найвищий суд країни став на бік тодішньої партії влади "Право і справедливість" і схвалив майже повну заборону на цю процедуру.

Нинішній уряд Дональда Туска у 2024 році намагався помʼякшити законодавство про аборти, але безуспішно.