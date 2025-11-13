ЕСПЧ присудил компенсацию польке, которая боялась сделать аборт на родине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону гражданки Польши, которая требовала компенсации за то, что она сделала аборт за границей, опасаясь последствий такого шага на родине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в четверг решении ЕСПЧ.

Жалобу в ЕСПЧ подала жительница Кракова по имени А.Р., которая в 2020 году была беременна. Обследования подтвердили, что у ее плода было генетическое заболевание.

Но полька опасалась последствий принятого Конституционным трибуналом решения о существенном ограничении оснований для аборта, поэтому решила сделать аборт в частной клинике в Нидерландах.

Жалоба, которую она подала, касалась предполагаемого нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека: о запрете пыток и унижающего достоинство обращения (статья 3) и о праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8).

ЕСПЧ встал на сторону А.Р. по статье 8, признав, что вмешательство органов власти в осуществление права и частную жизнь "является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом и необходимых в демократическом обществе".

Суд обязал выплатить жительнице Кракова в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу 1495 евро за имущественный ущерб и 15 тысяч евро за нематериальный ущерб.

Это не первый подобный иск, поданный в Европейский суд по правам человека, и в предыдущих случаях он также становился на сторону истцов, признавая вмешательство в частную жизнь.

Вопрос абортов стал темой внутренней политической борьбы в Польше, где в октябре 2020 года высший суд страны встал на сторону тогдашней партии власти "Право и справедливость" и одобрил почти полный запрет на эту процедуру.

Нынешнее правительство Дональда Туска в 2024 году пыталось смягчить законодательство об абортах, но безуспешно.