Засуджений за замах на премʼєра Словаччини чоловік оскаржив вирок

72-річний словацький пенсіонер Юрай Цинтула оскаржив вирок у справі про замах на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у 2024 році, за що отримав 21 рік позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це агентству TASR повідомили у Спеціалізованому кримінальному суді Словаччини.

Представниця суду Марія Горакова сказала, що там отримали апеляцію Цинтули на вирок.

"Щойно суд отримає підтвердження про отримання від усіх сторін процесу, він передасть справу до Верховного суду для апеляційного розгляду", – додала вона.

Нагадаємо, 15 травня 2024 року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився нині 72-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Цинтулі висунули звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за що його засудили до 21 року позбавлення волі. Чоловік не заперечував провини, але оскаржував кваліфікацію його дій як теракту.

