Осужденный за покушение на премьера Словакии обжаловал приговор

Новости — Четверг, 13 ноября 2025, 17:14 — Олег Павлюк

72-летний словацкий пенсионер Юрай Цинтула обжаловал приговор по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году, за что получил 21 год лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству TASR сообщили в Специализированном уголовном суде Словакии.

Представительница суда Мария Горакова сказала, что там получили апелляцию Цинтулы на приговор.

Фицо отреагировал на приговор мужчине, который совершил на него покушение

"Как только суд получит подтверждение о получении от всех сторон процесса, он передаст дело в Верховный суд для апелляционного рассмотрения", – добавила она.

Напомним, 15 мая 2024 года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался ныне 72-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Цинтуле предъявили обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за что его приговорили к 21 году лишения свободы. Мужчина не отрицал вины, но оспаривал квалификацию его действий как теракта.

Словакия
