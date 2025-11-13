Осужденный за покушение на премьера Словакии обжаловал приговор

72-летний словацкий пенсионер Юрай Цинтула обжаловал приговор по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году, за что получил 21 год лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству TASR сообщили в Специализированном уголовном суде Словакии.

Представительница суда Мария Горакова сказала, что там получили апелляцию Цинтулы на приговор.

"Как только суд получит подтверждение о получении от всех сторон процесса, он передаст дело в Верховный суд для апелляционного рассмотрения", – добавила она.

Напомним, 15 мая 2024 года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался ныне 72-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Цинтуле предъявили обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за что его приговорили к 21 году лишения свободы. Мужчина не отрицал вины, но оспаривал квалификацию его действий как теракта.

