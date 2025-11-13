У Берліні затримали пропалестинських активістів, які залізли на Бранденбурзькі ворота

Поліція Берліна в четвер затримала шістьох людей, які організували несанкціоновану акцію протесту на підтримку "Палестинської держави" на Бранденбурзьких воротах.

Як пише "Європейська правда", про це правоохоронці повідомили на X.

За даними поліції, троє людей за допомогою підйомника піднялися на Бранденбурзькі ворота і розгорнули банер з написом "Ніколи більше геноциду – свобода Палестині".

На фотографіях з місця видно, що активісти також прикріпили до воріт палестинські прапори і підпалили димові шашки.

Фото: DPA

Правоохоронці викликали пожежників, які зняли активістів із Бранденбурзьких воріт. Їх, а також трьох спільників, які керували підйомником, затримали на місці.

Зараз проти учасників акції ведеться розслідування за фактом перебування у недозволеному місці. До цього може додатися звинувачення у спільній пошкодженні майна.

За словами представника поліції Берліна, найближчими днями фахівці з охорони пам'яток перевірять, чи не було пошкоджено Бранденбурзькі ворота підйомником.

Бранденбурзькі ворота часто стають місцем протестних акцій різних політичних напрямків. У 2023 році активісти, які борються проти зміни клімату, кілька разів обприскали ворота помаранчевою фарбою. Їх засудили до умовного позбавлення волі.