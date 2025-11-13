В Берлине задержали пропалестинских активистов, забравшихся на Бранденбургские ворота

Полиция Берлина в четверг задержала шесть человек, которые организовали несанкционированную акцию протеста в поддержку "Палестинского государства" на Бранденбургских воротах.

Как пишет "Европейская правда", об этом правоохранители сообщили на X.

По данным полиции, три человека с помощью подъемника поднялись на Бранденбургские ворота и развернули баннер с надписью "Никогда больше геноцида – свобода Палестине".

На фотографиях с места видно, что активисты также прикрепили к воротам палестинские флаги и подожгли дымовые шашки.

Фото: DPA

Правоохранители вызвали пожарных, которые сняли активистов с Бранденбургских ворот. Их, а также трех сообщников, управлявших подъемником, задержали на месте.

Сейчас против участников акции ведется расследование по факту пребывания в неположенном месте. К этому может добавиться обвинение в совместном повреждении имущества.

По словам представителя полиции Берлина, в ближайшие дни специалисты по охране памятников проверят, не были ли повреждены Бранденбургские ворота подъемником.

Бранденбургские ворота часто становятся местом протестных акций различных политических направлений. В 2023 году активисты, борющиеся против изменения климата, несколько раз опрыскали ворота оранжевой краской. Их приговорили к условному лишению свободы.