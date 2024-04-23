У Німеччині оголосили вирок екоактивістам, які облили фарбою Бранденбурзькі ворота

Німецький суд у вівторок засудив трьох кліматичних активістів до восьми місяців умовного ув’язнення, які облили помаранчевою фарбою колони Бранденбурзьких воріт у Берліні минулого вересня, вимагаючи припинити використання викопного палива до 2030 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Обвинувачені у віці від 22 до 64 років визнали свою причетність та заявили, що їхнім мотивом був протест проти кліматичної політики федерального уряду, йдеться в заяві суду.

Засуджені були прихильниками групи кліматичних активістів "Останнє покоління", яка потрапила в заголовки ЗМІ в Німеччині завдяки численним перекриттям доріг, коли приклеювали себе до асфальту.

Суд призначив обвинуваченим звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном два роки, тому вирок набуде чинності, якщо підсудні вчинять нові правопорушення.

Адвокати заявили, що оскаржуватимуть вирок, який, на їхню думку, не є належною відповіддю на громадянську непокору.

У своєму рішенні суд зазначив, що крім фінансової шкоди, він взяв до уваги факт пошкодження національної пам’ятки внаслідок інциденту.

У суді свідчив працівник реставраційної компанії, який займався очищенням пам'ятника. За його словами, фарба завдала матеріальних збитків на суму близько 110 тисяч євро.

У березні члени групи кліматичних активістів "Останнє покоління" облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.