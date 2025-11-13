Посол ЄС оптимістично прокоментувала корупційний скандал в Україні

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова бачить історію з корупційним скандалом в "Енергоатомі" як сигнал про те, що українські антикорупційні органи справді працюють, але зауважила, що важливо, що буде відбуватися далі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Facebook.

Матернова зазначила, що багато людей цікавилися її думкою щодо корупційного скандалу навколо закупівель в "Енергоатомі", у якому фігурує у тому числі колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського.

Посол зазначила, що наслідком оприлюдненої НАБУ й САП інформації вже стали відставки теперішньої та колишнього міністрів енергетики та українські санкції проти двох ключових людей у схемі.

"І важливо, що розслідування триває, за підтримки влади. Це сильний сигнал про те, що українські незалежні інституції працюють, і що корупція не буде толеруватися, навіть серед топпосадовців. Особливо у час, коли так багато українців годинами сидять без світла й у холоді", – зазначила Катаріна Матернова.

Вона згадала слова головної дипломатки ЄС Каї Каллас про те, що час розкриття "схеми" видався невдалим для України, і звісно йдеться про серйозний скандал.

"Корупція існує у багатьох країнах. Це як рак, що роз’їдає суспільство зсередини. Але важливо, як швидко та рішуче реагуватиме влада. Реакція України наразі демонструє рішучість. Збереження незалежності антикорупційної інфраструктури – це ключове для руху України до ЄС. І це також має ключову роль у тому, щоб довести, що Україна налаштована серйозно боротися з корупцією", – наголосила посол.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.