Посол ЕС оптимистично прокомментировала коррупционный скандал в Украине

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова видит историю с коррупционным скандалом в "Энергоатоме" как сигнал о том, что украинские антикоррупционные органы действительно работают, но заметила, что важно, что будет происходить дальше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Facebook.

Матернова отметила, что многие люди интересовались ее мнением относительно коррупционного скандала вокруг закупок в "Энергоатоме", в котором фигурирует в том числе бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.

Посол отметила, что следствием обнародованной НАБУ и САП информации уже стали отставки нынешнего и бывшего министров энергетики и украинские санкции против двух ключевых людей в схеме.

"И важно, что расследование продолжается, при поддержке власти. Это сильный сигнал о том, что украинские независимые институты работают, и что коррупция не будет терпеть, даже среди топ-чиновников. Особенно во время, когда так много украинцев часами сидят без света и в холоде", – отметила Катарина Матернова.

Она вспомнила слова главного дипломата ЕС Каи Каллас о том, что время раскрытия "схемы" выдалось неудачным для Украины, и конечно речь идет о серьезном скандале.

"Коррупция существует во многих странах. Это как рак, разъедающий общество изнутри. Но важно, как быстро и решительно будет реагировать власть. Реакция Украины пока демонстрирует решительность. Сохранение независимости антикоррупционной инфраструктуры – это ключевое для движения Украины в ЕС. И это также имеет ключевую роль в том, чтобы доказать, что Украина настроена серьезно бороться с коррупцией", – подчеркнула посол.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена во всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.