На границе с Литвой задержали украинца, воевавшего на стороне РФ

На границе с Литвой задержали гражданина Украины, который участвовал в боевых действиях в рядах российской армии в войне против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет "Европейская правда".

В Службе безопасности называют задержание результатом сотрудничества украинских и литовских правоохранительных органов. 33-летнего гражданина Украины задержали на границе с Литвой, куда он попытался выехать как беженец.

По данным следствия, мужчина – родом из Сумщины, но после оккупации Крыма Россией переехал туда, взял российский паспорт, вступил в путинскую партию "Единая Россия" и в российскую армию на контракт.

"В рядах вооруженных сил РФ его назначили оператором беспилотных систем и отправили воевать на Южный фронт Украины. Оценив риски участия в боях против Сил обороны Украины, боевик сбежал с огневых позиций, а затем – в Евросоюз. На территории ЕС фигурант планировал с помощью своего украинского паспорта оформить статус беженца и "залечь на дно", – рассказали в СБУ.

В Литве его задержали, имея соответствующую информацию от украинской стороны, и выдали в Украину для привлечения к ответственности. Мужчине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Литовские СМИ обращались за комментариями в генеральную прокуратуру Литвы, но там отметили, что не могут комментировать по поводу расследования, которое ведется другим государством.

Ранее из Украины в Литву доставили бойца РФ, которого подозревают в военных преступлениях.

Также сообщалось, что Европол помог Украине и Молдове идентифицировать более 650 наемников российских ЧВК.