Працівники суспільного мовника Косова протестують через невиплату зарплат

Співробітники суспільного мовника частково визнаного Косова RTK у четвер вийшли на акцію протесту, вимагаючи виплати прострочених зарплат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Протест відбувся біля будівлі RTK, понад 700 працівників якої скаржаться на затримку заробітних плат.

Парламент виділяє бюджет для RTK двома частинами щороку. Цього року процедура була ускладнена тривалою затримкою з інавгурацією парламенту після виборів 14 лютого.

Фото: BIRN

Улітку тимчасовий уряд Косова виділив бюджет для RTK на три місяці після аналогічного протесту. Співробітники хочуть, щоб тимчасовий уряд зробив те саме знову, щоб зупинити кризу на телерадіокомпанії.

Журналісти погрожують продовжити страйк і припинити показ політичних програм, якщо до понеділка їм не виплатять зарплату.

У Косово продовжується політична криза, оскільки парламент досі не затвердив постійний уряд.

Депутати відхилили призначення премʼєром нинішнього очільника уряду Альбіна Курті, партія якого "Самовизначення" перемогла на виборах, але не здобула більшості.

Якщо премʼєра не призначать і з другої спроби, на Косово чекають дострокові парламентські вибори.