У Косово провалилась спроба призначити уряд після місяців політичної кризи

Тимчасовий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті в неділю не зміг заручитися достатньою підтримкою парламенту для формування уряду, що поглибило політичну кризу, яка триває в країні вже кілька місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час голосування в неділю за кандидатуру Курті на посаду премʼєр-міністра проголосували 56 депутатів парламенту за мінімально необхідної більшості у 61 голос.

Тепер, за процедурою, президентка Косова Вйоса Османі має внести до парламенту іншу кандидатуру на посаду глави уряду – це може бути як Курті, так і представник опозиції.

Після другого невдалого голосування Косово загрожують дострокові парламентські вибори, які можуть ще більше поглибити політичну кризу та невизначеність.

Нагадаємо, що після парламентських виборів у лютому 2025 року законодавці Косова тривалий час не могли розблокувати роботу органу через нездатність обрати його керівництво.

Однією з причин стало те, що партія Курті "Самовизначення" не змогла здобути більшості в парламенті, а опозиція вимагала його відставки і відмовлялась підтримувати висуванців від політсили.

Остаточно це питання вдалось вирішити тільки у жовтні, коли Конституційний суд Косова схвалив призначення заступника спікера парламенту з-поміж представників сербської меншини.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.