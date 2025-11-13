Работники общественного вещателя Косово протестуют из-за невыплаты зарплат

Сотрудники общественного вещателя частично признанного Косово RTK в четверг вышли на акцию протеста, требуя выплаты просроченных зарплат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Протест состоялся у здания RTK, более 700 работников которого жалуются на задержку заработной платы.

Парламент выделяет бюджет для RTK двумя частями ежегодно. В этом году процедура была осложнена длительной задержкой с инаугурацией парламента после выборов 14 февраля.

Фото: BIRN

Летом временное правительство Косово выделило бюджет для RTK на три месяца после аналогичного протеста. Сотрудники хотят, чтобы временное правительство сделало то же самое снова, чтобы остановить кризис на телерадиокомпании.

Журналисты угрожают продолжить забастовку и прекратить показ политических программ, если до понедельника им не выплатят зарплату.

В Косово продолжается политический кризис, поскольку парламент до сих пор не утвердил постоянное правительство.

Депутаты отклонили назначение премьером нынешнего главы правительства Альбина Курти, партия которого "Самоопределение" победила на выборах, но не получила большинства.

Если премьера не назначат и со второй попытки, Косово ждут досрочные парламентские выборы.