У Косово зроблять останню спробу призначити уряд без дострокових виборів

Президентка Косова Вйоса Османі у вівторок доручила колишньому спікеру Глауку Конюфці з владного руху "Самовизначення" сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Згідно з Конституцією Косова, призначений прем'єр-міністр має 15 днів, щоб представити парламенту новий склад виконавчої влади, який для обрання повинен отримати підтримку щонайменше 61 депутата.

Османі заявила на прес-конференції, що провела зустрічі з лідерами інших партій, які повідомили їй, що не хочуть висувати кандидата.

"В інтересах громадян, щоб ми мали інституції і щоб були зроблені всі можливі зусилля для їх формування, щоб принаймні важливі рішення ухвалювались на користь громадян", – сказала вона.

"Як президент, я вважаю, що в інтересах Косова спробувати сформувати уряд, щоб ці рішення не довелося чекати ще кілька місяців", – додала президентка Косова.

Рух "Самовизначення" нинішнього глави уряду Косова Альбіна Курті висунув Глаука Конюфку кандидатом у премʼєри у вівторок – після того, як кандидатуру самого Курті не підтримали в парламенті.

Якщо друге голосування за уряд у парламенті Косова також провалиться (а перша реакція опозиційних партій вказує, що такий сценарій можливий), на країну чекають дострокові вибори.

