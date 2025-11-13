США объявили террористами "антифашистские" группы в Греции, Италии и Германии

Соединенные Штаты в четверг объявили террористическими четыре группы в Германии, Италии и Греции, обвинив их в политическом насилии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Государственный департамент США.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что признал немецкую организацию Antifa Ost "специально определенной глобальной террористической организацией".

Аналогичный статус он наложил на три другие группы в Греции и Италии, объяснив это выполнением "обязательства Трампа противостоять кампании политического насилия "антифа" (сокращенно от "антифашизм". – Ред.)".

"Группы, связанные с этим движением ("антифа". – Ред.), исповедуют революционные анархистские или марксистские идеологии, в частности антиамериканизм, "антикапитализм" и антихристианство, используя их для подстрекательства и оправдания насильственных нападений в стране и за рубежом", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что намерен также признать четыре группы "иностранными террористическими организациями" с 20 ноября.

Президент США Дональд Трамп критиковал "антифу" – понятие, которое охватывает широкий спектр организаций, выступающих против ультраправых – еще во время первого срока. В сентябре 2025 года он объявил "антифу" террористической организацией.

Трамп и его союзники-республиканцы обвинили сторонников "антифы" в разжигании политического насилия после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и на фоне протестов против федеральных иммиграционных органов.