Разведка Эстонии заявила об угрозе прорыва РФ в Запорожской области

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Украина сможет предотвратить падение Покровска еще в течение недели-двух, но существует риск прорыва российских войск в Запорожской области.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг заявил, что наступление российских войск в Покровске пока было "относительно умеренным", а заявления от РФ об окружении украинских подразделений в Покровске "были обманчивыми".

"Нет оснований полагать, что ситуация изменится в течение следующей недели или двух", – сказал он.

Мапа: Deep State

В то же время глава военной разведки Эстонии обратил внимание на сложную ситуацию для Украины на Александровском направлении Запорожской области, где российские войска недавно "достигли значительных успехов".

Под Александровским направлением подразумевается граница Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

По его словам, это может привести к тактическому прорыву в этом районе.

"Сейчас трудно сказать, удалось ли российским подразделениям осуществить там успешную внезапную атаку, подобную той, которая кратковременно наблюдалась вблизи Покровска, или украинская линия обороны просто не выдержала давления, но это, безусловно, может представлять угрозу для всего Гуляйпольского района", – сказал Кивисельг.

По его словам, на других участках линии фронта не произошло значительных изменений, и ситуация остается относительно статичной.

Недавно глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что хотя российские войска уже продвигаются в Украине крайне медленными темпами, с наступлением осени это, вероятно, еще больше замедлится.

Также Кивисельг заявлял, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – в России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.