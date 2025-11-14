Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что его правительство подаст в суд на Европейский Союз из-за его решения о постепенном прекращении импорта российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Венгерские власти уже не впервые анонсируют подобный шаг.

Будапешт – ближайший союзник Кремля в Евросоюзе – все еще сильно зависит от импорта российских энергоносителей. Ранее он использовал свое право вето, чтобы получить исключения из санкций ЕС против российских энергоносителей.

В прошлом месяце страны ЕС договорились постепенно отказаться от импорта газа из России до конца 2027 года. По словам дипломатов, все, кроме Венгрии и Словакии, поддержали этот шаг.

"Мы не принимаем это явно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было принято Брюсселем, чтобы заткнуть национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в европейский суд", – заявил Орбан в своем еженедельном интервью государственному радио в пятницу.

Премьер-министр добавил, что он также "ищет другие, неправовые" средства, чтобы убедить Брюссель, но сказал, что пока не будет раскрывать подробности.

Орбан заявил, что отмена санкций США, которой он добился на прошлой неделе на встрече со своим "дорогим другом" и идеологическим союзником, президентом США Дональдом Трампом, может длиться дольше, чем год.

Официальные лица США, в том числе госсекретарь Марко Рубио, заявили, что Будапешту было предоставлено временное освобождение на один год, но Орбан настаивал, что оно будет действовать "до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов и в Венгрии существует национальное правительство".

"Это личная договоренность между двумя лидерами. Бюрократы могут писать все, что угодно, но это не имеет никакого значения", – сказал он.

В октябре Совет Европейского Союза одобрил новые планы по прекращению закупок российской нефти и газа – в частности, запрет импорта российского СПГ до 2027 года. Словакия вместе с Венгрией выступили против.

