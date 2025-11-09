США заперечили заяву Угорщини про безстрокове звільнення від санкцій щодо енергоносіїв РФ

Угорщина у суботу заявила, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу, але у Білому домі наполягають, що це звільнення діє тільки протягом одного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Про безстрокове звільнення від санкцій писав, зокрема угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"Прем'єр-міністр (Віктор Орбан. – Ред.) висловився чітко. Він домовився з президентом США про те, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій. На поставки нафти і газу до Угорщини не поширюються санкції на невизначений термін", – написав Сійярто у Facebook.

Однак представник Білого дому в електронному листі Reuters повторив, що відстрочка діє протягом одного року.

Посадовець додав, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Трампа. Повідомлялось, що він спробує добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

За підсумками зустрічі Сполучені Штати надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.