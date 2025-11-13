Угорщина наполягає, що має безстрокове звільнення від санкцій США проти роснафти

Попри твердження Білого дому, що Угорщина лише на рік виключена з-під дії санкцій США проти російських нафтових компаній, угорська влада продовжує наполягати, що виключення безстрокове.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто у четвер сказав, що головною у питанні звільнення від американських санкцій є безпосередня домовленість Угорщини та США, а не письмове її оформлення.

"Прем'єр-міністр (Віктор Орбан. – Ред.) і президент Дональд Трамп домовилися, що Угорщина буде звільнена від санкцій США, пов'язаних із закупівлею сирої нафти та природного газу з Росії. Це основний висновок", – сказав він у четвер.

Сійярто водночас визнав, що оформлення цього рішення в письмовій формі є бюрократичним питанням, над яким сторони ще працюють у межах технічних консультацій. "І ця угода гарантує, що ми зможемо зберегти результати зниження цін на комунальні послуги в Угорщині", – сказав він.

На уряду в четвер міністр кабінету прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш сказав, що під час переговорів у Вашингтоні не згадувалося, що звільнення від санкцій буде діяти протягом одного року.

Він також додав, що уряди двох країн уточнять угоду через офіційні канали, а Сійярто зв'яжеться з державним секретарем США Марко Рубіо найближчими днями.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Дональда Трампа. За підсумками зустрічі стало відомо, що США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.

Угорська сторона після цього кілька разів стверджувала, що звільнення є безстроковим – хоча у Білому домі сказали, що воно триватиме рік. Так, Орбан сказав, що звільнення триватиме доти, доки він є премʼєром Угорщини, а Трамп – президентом США.