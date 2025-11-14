Премьер-министр Литвы заявила об овладении ситуацией с метеошарами из Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене говорит, что Литва уже знает, как справиться с угрозой, которую представляют контрабандные воздушные шары, но подчеркивает, что страна должна быть готова к новым вызовам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"В сфере обороны мы должны реагировать настолько быстро и быть гибкими, чтобы идти в ногу с технологиями. Сегодня мы готовы к одному, завтра возникает другая (угроза. – Ред.)", – сказала премьер на пресс-конференции в Таллинне в пятницу.

"Сегодня мы можем сказать, что воздушные шары под контролем, мы уже знаем, что это такое и как это работает", – добавила она.

По словам Ругинене, угрозы постоянно меняются, поэтому для того, чтобы противостоять новым вызовам, должны меняться приоритеты.

"Если несколько лет назад мы говорили об одном, то сегодня, бесспорно, угроза идет с воздуха, мы это очень хорошо понимаем", – сказала премьер.

"Приоритетом должна быть противовоздушная оборона, начиная с систем обнаружения и других систем. (...) Сегодня все оборонные решения сосредоточены на этом", – добавила она.

По словам Ругинене, все три страны Балтии адаптируются к новым угрозам.

"Сегодня – это так, завтра, если ситуация изменится, мы, все три страны Балтии, готовы переставить приоритеты и реагировать на сегодняшние реалии", – сказала глава правительства.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

В ассоциации перевозчиков в связи с этим заявили, что допускают акции протеста в Литве.

Премьер-министр Инга Ругинене со своей стороны подчеркивает, что от правительства поступали достаточно четкие сигналы о возможности закрытия границы, и перевозчики должны были понимать, что продолжение работы становится рискованным.

12 ноября Литва заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.