Азербайджан вызвал посла РФ после попадания по территории своего посольства в Киеве

Азербайджан вызвал на разговор посла РФ после ночной атаки по Киеву 14 ноября, во время которой пострадало посольство.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, пишет "Европейская правда".

14 ноября посла России Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана и выразили протест в связи с попаданием одной из ракет "Искандер" (или ее обломков), которыми атаковали Киев, по территории посольства, что произошло около часа ночи.

Послу сообщили, что в результате взрыва полностью снесло фрагмент внешней стены вокруг посольства, пострадали также административное здание, консульская секция, служебные автомобили на территории. Никто не погиб и не пострадал.

"Напомнили, что такие ракетные атаки, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и раньше. В частности, было отмечено, что 10 марта 2022 года в результате воздушного удара по зданию почетного консульства Республики Азербайджан в Харькове административное здание было серьезно повреждено, а служебный автомобиль стал непригодным к использованию", – отметили в заявлении.

Также напомнили о последствиях атаки по Киеву 2 января 2024 года, когда в результате попадания российской аэробаллистической ракеты "Кинжал", которая не взорвалась, совсем рядом с посольством образовался кратер шириной три метра, а сама ракета ушла на 8 метров под землю.

28 августа этого года снова произошло попадание в 50 метрах от территории посольства, пострадали его здания и резиденция посла.

Послу напомнили и о попадании по объектам азербайджанской компании SOCAR в Одесской области в августе этого года, в результате чего они были повреждены и пострадали работники.

"Все эти факты ставят вопрос об умышленном характере ракетных ударов", – подчеркнули в МИД и отметили, что еще в апреле 2022 года передали в Москву координаты своих дипломатических учреждений в Украине, и российская сторона обещала принять это во внимание.

"Мы подчеркнули, что такие атаки по нашим дипломатическим миссиям являются неприемлемыми и попросили российскую сторону провести надлежащее расследование по этому вопросу и предоставить подробное объяснение", – отметили в МИД Азербайджана.

Напомним, утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обломки российского "Искандера" повредили посольство Азербайджана.

В конце сентября российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.

Тогда же было повреждено представительство Европейского Союза в Украине.