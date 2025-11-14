Укр Рус Eng

Глава МЗС Литви закликав до санкцій ЄС проти Білорусі через новий метод гібридної війни

Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 16:17 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Білорусь почала новий етап гібридної війни проти Європи і ЄС має відреагувати санкціями. 

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводять в X МЗС Литви. 

У зверненні на раді балтійських міністрів Будріс зауважив, що слідом за використанням міграції з країн третього світу як зброї тепер схожим чином проти країн НАТО і ЄС використовують повітряну контрабанду за допомогою метеозондів. 

"ЄС має застосувати санкції проти Білорусі, щоб ніякий режим не вважав, що гібридні інструменти допоможуть йому досягти політичних результатів", – заявив він. 

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі. 

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.

