Глава МИД Литвы призвал к санкциям ЕС против Беларуси из-за нового метода гибридной войны

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Беларусь начала новый этап гибридной войны против Европы и ЕС должен отреагировать санкциями.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводят в МИД Литвы.

В обращении на совете балтийских министров Будрис отметил, что вслед за использованием миграции из стран третьего мира в качестве оружия теперь аналогичным образом против стран НАТО и ЕС используют воздушную контрабанду с помощью метеозондов.

"ЕС должен применить санкции против Беларуси, чтобы ни один режим не считал, что гибридные инструменты помогут ему достичь политических результатов", – заявил он.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

12 ноября Литва заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.