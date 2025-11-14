Швейцария заявляет, что договорилась с США о снижении тарифов до 15%

Федеральный совет Швейцарии в пятницу сообщил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары после нескольких месяцев переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении совета на X.

Швейцарские власти заявили, что в рамках договоренностей тарифы США на продукцию будут снижены до 15% с нынешних 39%.

"Благодарим президента США Дональда Трампа за конструктивное сотрудничество. Встреча с торговым представителем США послом Джеймисоном Гриром была продуктивной", – добавил Федеральный совет.

Сам Грир в эфире CNBC также подтвердил договоренность о торговом соглашении со Швейцарией.

"Мы фактически достигли соглашения со Швейцарией. Поэтому сегодня опубликуем детали на сайте Белого дома", – сказал он.

Грир добавил, что по условиям соглашения Швейцария будет экспортировать большое количество промышленной продукции в США и уменьшит свой торговый профицит.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении 39-процентного тарифа на швейцарский импорт – существенно выше, чем, например, для Европейского Союза.

Это объявление застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли с Штатами.

В результате некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.